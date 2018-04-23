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Главные новости Свердловской области
11:23  23 апреля 2018 2

В Екатеринбурге архитекторы предложили застроить улицу Металлургов 30-этажными домами. ФОТО

Объемно-пространственная модель пересечения улиц Лоцмановых и МеталлурговФото: презентация компании «Гордеев-Демидов»

Частный и гаражный секторы на улице Металлургов в Екатеринбурге предложили застроить многоэтажными жилыми домами. Концепцию застройки разработала компания «Гордеев-Демидов». Городской градостроительный совет рассмотрит проект на заседании 26 апреля.

Согласно опубликованным документам, под застройку предлагается территория от улицы Заводской до улицы Отрадной. Сейчас на ней находятся гаражи и частный сектор. Архитекторы предложили построить на их месте жилые дома, паркинги со встроенными коммерческими помещениями, две школы на две тысячи мест каждая и три детских сада (по 350 мест).

Общая площадь рассматриваемого участка в рамках конкурсного проекта — 70 гектаров, говорится в презентации. Из них площадь жилой застройки — 56 га. Предполагается, что новые здания будут разной высоты — от 3-4 этажей до 16-30 этажей. Расчетное количество населения — 23 092 человека.

Схема территории
Фото: презентация компании «Гордеев-Демидов»
Так предлагают застроить участки вдоль Металлургов
Фото: презентация компании «Гордеев-Демидов»
Высота домов будет достигать 30 этажей
Фото: презентация компании «Гордеев-Демидов»
Сейчас территория, предлагаемая под застройку, выглядит так
Фото: скриншот сайта «Яндекс. Карты»

Сергей Дианов
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