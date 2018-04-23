Частный и гаражный секторы на улице Металлургов в Екатеринбурге предложили застроить многоэтажными жилыми домами. Концепцию застройки разработала компания «Гордеев-Демидов». Городской градостроительный совет рассмотрит проект на заседании 26 апреля.
Согласно опубликованным документам, под застройку предлагается территория от улицы Заводской до улицы Отрадной. Сейчас на ней находятся гаражи и частный сектор. Архитекторы предложили построить на их месте жилые дома, паркинги со встроенными коммерческими помещениями, две школы на две тысячи мест каждая и три детских сада (по 350 мест).
Общая площадь рассматриваемого участка в рамках конкурсного проекта — 70 гектаров, говорится в презентации. Из них площадь жилой застройки — 56 га. Предполагается, что новые здания будут разной высоты — от 3-4 этажей до 16-30 этажей. Расчетное количество населения — 23 092 человека.