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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:27  23 апреля 2018 0

Строители стадиона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге до сих пор не расплатились с авторами изюминки, которая удивит иностранцев. ФОТО

Вокруг матча «Урал» - «Спартак». Екатеринбург, трибуны, екатеринбург арена
Художники закончили работу еще в декабреФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Застройщик «Екатеринбург Арены» до сих пор не оплатил работы по оформлению внутренних помещений стадиона. Его выполнили художники из творческой группы Rayons еще в декабре 2017 года (сам стадион был сдан почти два месяца назад). Изображения ярких игровых моментов на стенах стадиона — их работа. Как сообщил источник «URA.RU» в руководстве стадиона, застройщики обещают расплатиться с художниками в ближайшие дни и находятся с ними в контакте.

Поскольку речь идет о декабрьской работе, скорее всего, с художниками договаривалась компания «Синара-Девелопмент», подрядчик реконструкции «Екатеринбург Арены». Пресс-служба «Синара-Девелопмент» отказалась дать оперативный комментарий и попросила направить официальный запрос. Мы также не смогли дозвониться до руководителя группы Rayons художника Антона Районова. Артем Шутов, директор брендингового агентства Brandiziac, которое пригласило художников, подтвердил невыплату денег. Он заявил, что его компания ждет оплаты за высококлассную работу Rayons, которая, по словам Шутова, уже запомнилась первым гостям стадиона. «URA.RU» держит руку на пульсе и следит за дальнейшим развитием событий.

Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») был реконструирован специально к чемпионату мира по футболу 2018 года и официально сдан в эксплуатацию 28 февраля. Совсем недавно, 1 и 15 апреля, на поле уже прошли первые тестовые футбольные матчи. Однако прошедшие игры выявили ряд недочетов, а сам стадион вызвал некоторые недовольства у болельщиков.

Rayons — прогрессивный граффити-коллектив Екатеринбурга с десятилетним стажем. В 2011 году совместно с брендинговым агентством Brandiziac художники уже оформляли Центральный стадион.

Вокруг первого матча на стадионе «Екатеринбург Арена», граффити, футболист, рисунки на стенах
Необычные рисунки привлекают внимание посетителей
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатерина Кудрявцева
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