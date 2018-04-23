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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:33  23 апреля 2018 0

Николаю Карполю присвоено звание Героя труда России

Пресс-конференция, посвященная турниру по женскому волейболу на кубок первого президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, карполь николай
1 мая Николай Карполь будет отмечать 80-летиеФото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 23 апреля, легендарному уральскому тренеру знаменитой волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Николю Карполю присвоили звание Героя труда Российской Федерации. Соответствующий указ президента РФ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, звание Карполь получил «за особые заслуги перед государством и народом». На звонок «URA.RU» заслуженный тренер не ответил. Отметим, звание Героя труда РФ стало очередным подарком бессменному наставнику свердловской команды в преддверии его 80-летия, которое он отпразднует 1 мая. Первым презентом, напомним, стали бронзовые медали «Уралочки-НТМК», завоеванные на чемпионате России по волейболу.

Другим подарком к юбилею для легендарного тренера будет очередной Кубок Ельцина, который в 2018 году стал одним из этапов Лиги наций — нового ежегодного турнира национальных волейбольных сборных. Эти состязания состоятся на арене ДИВСа 15—17 мая.

Иван Шестак
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