Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» завершил сезон и завоевал бронзовые медали чемпионата России. В серии матчей за третье место «Уралочка» обыграла красноярский «Енисей» по сумме побед со счетом 3:1. Решающий матч прошел в Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье, для выявления победителя понадобилось пять партий — 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9).
Напомним, в прошлом сезоне подопечные Николая Карполя тоже боролись за бронзовые медали с «Енисеем». Тогда удача была на стороне красноярской команды, а «Уралочка» осталась на 4 месте.
В текущем сезоне «Уралочка» серьезно обновилась и долго выстраивала свою игру. Учитывая, что последние матчи проходили на домашней площадке свердловской команды, «уралочкам» было необходимо взять реванш за прошлогоднее поражение. Для «Енисея» же матчи в Нижнем Тагиле были последней возможностью ухватиться за медали, поэтому борьба получилась упорной.
«Уралочки» уверенно выиграли первые две партии, но следующие две остались за «Енисеем». На тай-брейке лидер менялся несколько раз. При счёте 14:9 «Енисей» взял тайм-аут, но собраться красноярские волейболистки уже не смогли. На подаче Елены Бурлаковой «Уралочка» выиграла розыгрыш и сет — со счетом 15:9, матч — 3:2 и серию в противостоянии с «Енисеем» — 3:1.
«Это была очень сложная серия, все матчи были очень напряженными. И мы, и соперник рисковали, бились за каждый мяч, это был красивый волейбол. Сезон был непростой, обновленный состав, много времени ушло, чтобы сыграться. Поэтому физически и технически мы вышли на пик формы только сейчас, к матчам за бронзу. Поздравляю всех болельщиков и нас с третьим местом, это очень ценные медали», — приводит слова тренера «Уралочки» Михаила Карполя пресс-служба клуба.
Бронзовые медали «Уралочки» стали подарком для бессменного наставника свердловской команды Николая Карполя, который 1 мая будет отмечать 80-летие. Другим подарком легендарному тренеру будет очередной Кубок Ельцина, который в этом году стал одним из этапов Лиги Наций — нового ежегодного турнира национальных волейбольных сборных. Он будет проходить на главной арене ДИВСа 15 — 17 мая.