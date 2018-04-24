Уволенный глава МУП «Тепловодоканал» Мегиона Андрей Баринов подал в суд на городскую администрацию. Он требует у власти выплату премиальных в размере 800 тысяч рублей. Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщил источник в городской думе Мегиона.
По словам собеседника, экс-глава «Тепловодоканала» решил судиться с администрацией Олега Дейнеки, несмотря на то, что его супруга продолжает работать советником югорского мэра. «По уставу учреждения, руководитель имеет право на большую премию, если его учреждение по итогам года принесет прибыль. Баринов воспользовался дотацией из бюджета на выплату долгов организации и заявил ее как прибыль, а теперь требует премию, несмотря на полностью убыточное финансовое положение МУПа. Это вызывает смех у всех городских чиновников», — комментирует инсайдер.
Глава Мегиона Олег Дейнека подтвердил «URA.RU» информацию источника. «Да, действительно, Баринов подал в суд на городскую администрацию с требованием премии. Но я, как глава, не могу пустить деньги субсидии на премию руководителю. Во-первых, это подсудное дело, а во-вторых, каких-либо достижений „Тепловодоканал“ не показал. Пусть суд рассудит этот спор. Больше мне комментировать нечего», — сообщает югорский мэр.
Получить комментарий самого Баринова на момент публикации материала не удалось. Его телефон недоступен для звонков журналистов.
Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Баринов покинул свой пост 22 марта 2018 года. По неофициальной информации, в его организации проходили проверки силовиков, которые и стали причиной увольнения руководителя. Супруга Баринова Ирина также сообщала о своем скором увольнении в случае отставки мужа.