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24 апреля 2018
16:25  24 апреля 2018 0

На Урале старую раму выбросили на голову студентке

Бездомная семья. Курган, разруха, оконный проем, дом под снос, рамы
Старые рамы рабочий просто выбрасывал на улицуФото: Игорь Меркулов

В Свердловской области госпитализирована 19-летняя студентка, на голову которой упала старая оконная рама. Ее бросил рабочий, менявший окна в доме. Девушка получила серьезные травмы, и ей предстоит длительное лечение. В СК РФ начали проверку.

«В рамках доследственной проверки следователь выяснит, в полной ли мере сотрудники подрядной организации выполнили мероприятия по обеспечению безопасности граждан при демонтаже окон», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел в городе Краснотурьинск. Рабочий, устанавливавший пластиковые рамы вместо старых деревянных, пришел на работу раньше своего напарника. Он начал работать, но ему не хотелось тратить время на вынос старых рам, поэтому он просто выбросил их на улицу.

Александр Лукманов
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