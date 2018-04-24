На Урале старую раму выбросили на голову студентке

В Свердловской области госпитализирована 19-летняя студентка, на голову которой упала старая оконная рама. Ее бросил рабочий, менявший окна в доме. Девушка получила серьезные травмы, и ей предстоит длительное лечение. В СК РФ начали проверку.
«В рамках доследственной проверки следователь выяснит, в полной ли мере сотрудники подрядной организации выполнили мероприятия по обеспечению безопасности граждан при демонтаже окон», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел в городе Краснотурьинск. Рабочий, устанавливавший пластиковые рамы вместо старых деревянных, пришел на работу раньше своего напарника. Он начал работать, но ему не хотелось тратить время на вынос старых рам, поэтому он просто выбросил их на улицу.