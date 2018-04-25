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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:42  25 апреля 2018 6

Под Екатеринбургом в канун 9 Мая состоится «Матч смерти»: «русские и фашисты» сыграют в футбол

Реконструкторы. Екатеринбург, стрелок, немецкие солдаты, историческая реконструкция, вторая мировая
Военная реконструкция пройдет на поле возле поселка ШарташФото: Владимир Жабриков © URA.RU

5 мая в районе поселка Шарташ в Екатеринбург состоится грандиозная военно-историческая реконструкция. Энтузиасты воспроизведут события, схожие со знаменитым «матчем смерти» в оккупированном Киеве.

«Это уже традиционное мероприятие — мы проводим его с 2011 года в преддверии Дня Победы, — рассказал „URA.RU“ председатель военно-исторического клуба „Горный Щит“, директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов. — Каждый год стараемся найти интересные события — были и танковое сражение, и переправа через реку. В этом году, думаю, получится сюрприз для всех зрителей фестиваля».

Сюрприз заключается в сюжете, который выбрали для реконструкции — это матч по футболу между немецкими солдатами и советскими военнопленными (события, которые легли в основу сюжета фильмов «Третий тайм» 1962 года и «Матч» 2012 года с Сергеем Безруковым в главной роли). Однако воспроизводить точно сценарий фильма реконструкторы не будут.

«Скорее, это будет по мотивам фильмов: матч на самом деле происходил в Киеве, на большом стадионе, а у нас немцы во время привала играют друг с другом в футбол, а потом заставляют играть военнопленных, — рассказал агентству организатор предстоящей реконструкции Алексей Заславский. — Знаменитый „матч смерти“ был такой один, но я думаю (и многие историки так считают), что на фронте такие спонтанные матчи между немцами и пленными могли быть».

Не обойдется на военно-исторической реконструкции и без боевых действий со стрельбой (разумеется, холостыми патронами). «Проходящие неподалеку части Красной Армии, выходящие из окружения, увидели происходящее и приняли решение атаковать», — рассказывает Заславский сценарий предстоящей игры. Чем закончится этот бой, кто победит, реконструкторы пока не раскрывают.

Сбор участников фестиваля начнется 5 мая утром рано утром, полдня займет подготовка, а само действо начнется в 14 часов. Ожидается, что в нем примет участие свыше 100 человек из десятка уральских городов, а также Москвы и Уфы. Кроме того, в реконструкции будет участвовать и техника времен Великой Отечественной войны — автомобили ЗиС-5, ГАЗ-АА, Ба-20, ГАЗ-М1 и мотоциклы.

Андрей Гусельников
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