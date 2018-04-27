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27 апреля 2018
26 апреля 2018
08:27  27 апреля 2018 0

Лидеры КНДР и Южной Кореи сели за стол переговоров. ВИДЕО

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг, южная корея флаг
Вечером политики планируют поужинать пхеньянской лапшойФото: depositphotos.com © URA.RU

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на территории южнокорейского государства. Стороны пожали друг другу руки, сфотографировались и обсудили ближайшие планы.

После приветственных слов и рукопожатий верховный лидер КНДР Ким Чен Ын и президент республики Корея Мун Чжэ Ин перешли в здание переговоров «Дом мира», расположенное в деревне Пханмунджом на границе между двумя государствами, передает агентство Nation News. Стоит отметить, что Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, который оказался на южной стороне. Планируется, что в течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения, передает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын уже предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину попробовать вечером особую лапшу, сообщает RT. «Я привез пхеньянский „нэнмен“. Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете», — сказал Ким Чен Ын коллеге из Южной Кореи. Отмечается, что само угощение невозможно приготовить без специальной машины для выдавливания лапши, поэтому ее доставили к месту саммита.

Павел Маркуш
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