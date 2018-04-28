СМИ выяснили место встречи Трампа и Ким Чен Ына

07:03 28 апреля 2018 0

Конфликт на Корейском полуострове может благополучно завершиться Фото: depositphotos.com © URA.RU

Историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Монголии. По мнению источников «Известий», Улан Батор является идеальным местом для проведения саммита, поскольку власти страны сохраняют дружественные отношения и с Вашингттоном, и с Пхеньяном.

Известно, что саммит может пройти в конце мая-начале июня этого года. По данным источников «Известий» в МИД РФ, столица Монголии является идеальным местом для встречи президентов и с технической точки зрения: устаревший авиапарк КНДР не позволит Ким Чен Ыну добраться до Швеции или Швейцарии без дозаправок (о проведении переговоров в столице одной из этих странах ранее говорил Трамп), а американская делегация во главе с президентом не хочет лететь в Пхеньян по соображениям безопасности.

«Монголия в списке возможных кандидатов идет первым номером. Причина проста: вопрос решается методом исключения. Для американцев неприемлемы Китай и Россия (для проведения встречи с Кимом на территории этих стран). А Северная Корея ни за что не хотела бы проводить саммит в Китае, как бы широко ни улыбался Ким китайцам, — отметил эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков в беседе с «Известиями». Среди возможных мест проведения встречи также называется Сингапур.



Как напоминает RT, 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи провели встречу, по итогам которой подписали декларацию, в которой стороны изъявили желание подписать мирный договор и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова. Саммит был поддержан Белым домом.