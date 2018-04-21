Северная Корея отказалась от создания ядерного оружия

06:52 21 апреля 2018 0

Ким Чен Ын намерен построить в КНДР сильную социалистическую экономику Фото: depositphotos.com © URA.RU

Начиная с 21 апреля КНДР полностью прекращает все ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Соответствующее решение принял северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на корейские СМИ, глава КНДР пообещал, что его страна не будет работать над ядерным оружием и средствами доставки, а также не станет передавать готовые изделия и технологии третьим государствам. В обмен на это Северной Корее необходимы гарантии безопасности и отсутствие угроз и провокаций в ее адрес.

По словам Ким Чен Ына, КНДР, отказываясь от ядерного оружия, сосредоточит свои усилия на «создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей».