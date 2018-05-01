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12:03  01 мая 2018 0

Названа неисправность, из-за которой самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Крыму

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Неисправность выявили, когда самолет заходил на посадкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Симферополе из-за технической неисправности. На борту лайнера было 217 пассажиров.

В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь компании Вера Гасникова сообщила, что на данный момент специалисты провели проверку и устранили неисправность. «При посадке была выявлена проблема с выпуском закрылков. На данный момент неисправность устранена», — сказала она.

Инцидент произошел вечером 30 апреля, когда лайнер заканчивал рейс Москва-Симферополь. Выявив неполадку, после чего командир воздушного судна принял решение о приземлении в аварийном режиме. Все члены экипажа были готовы к любому развитию ситуации, а в аэропорту самолет уже ждали машины экстренные служб. В результате посадка прошла успешно. Самолет, как сообщает ТАСС, сам «произвел руление к месту стоянки».

Семен Гринберг
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