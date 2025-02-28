Хулиган, напавший с оружием на студента УрФУ, сбежал от суда на СВО

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Продление меры пресечения Валерию Волкову в Кировском районном суде. Екатеринбург, волков валерий
Валерий Волков избежал наказания от суда Фото:

Обвиненный в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Волков избежал приговора суда, став участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Контракт с МО РФ Волков подписал в конце прошлого года. Сейчас он находится на фронте», — сказал собеседник агентства.

На этой неделе его подельник — Бекзод Камилов — получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, на парня они напали 30 ноября 2023 года. Подозреваемые пытались отобрать у юноши 500 рублей. Получив отказ, достали пистолет, которым стали угрожать. После этого потерпевшему выстрелили в лицо. Хулиганы скрылись, но были оперативно задержаны.

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Обвиненный в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Волков избежал приговора суда, став участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Контракт с МО РФ Волков подписал в конце прошлого года. Сейчас он находится на фронте», — сказал собеседник агентства. На этой неделе его подельник — Бекзод Камилов — получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, на парня они напали 30 ноября 2023 года. Подозреваемые пытались отобрать у юноши 500 рублей. Получив отказ, достали пистолет, которым стали угрожать. После этого потерпевшему выстрелили в лицо. Хулиганы скрылись, но были оперативно задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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