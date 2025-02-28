Хулиган, напавший с оружием на студента УрФУ, сбежал от суда на СВО

Обвиненный в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Волков избежал приговора суда, став участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Контракт с МО РФ Волков подписал в конце прошлого года. Сейчас он находится на фронте», — сказал собеседник агентства.
На этой неделе его подельник — Бекзод Камилов — получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, на парня они напали 30 ноября 2023 года. Подозреваемые пытались отобрать у юноши 500 рублей. Получив отказ, достали пистолет, которым стали угрожать. После этого потерпевшему выстрелили в лицо. Хулиганы скрылись, но были оперативно задержаны.
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