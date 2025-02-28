Проезд на Пермском тракте перекрыли из-за ДТП

28 февраля 2025 в 20:46 Размер текста - 17 +

Авария случилась на 307-м километре (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 307-м километре трассы Р-242 ограничили движение из-за аварии. Проезд в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 307-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники в своем telegram-канале. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 307-м километре трассы Р-242 ограничили движение из-за аварии. Проезд в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 307-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники в своем telegram-канале. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.