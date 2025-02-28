Проезд на Пермском тракте перекрыли из-за ДТП

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Авария случилась на 307-м километре (архивное фото) Фото:

На 307-м километре трассы Р-242 ограничили движение из-за аварии. Проезд в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 307-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники в своем telegram-канале.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На 307-м километре трассы Р-242 ограничили движение из-за аварии. Проезд в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 307-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники в своем telegram-канале. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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