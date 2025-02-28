Проезд на Пермском тракте перекрыли из-за ДТП

Авария случилась на 307-м километре (архивное фото)
На 307-м километре трассы Р-242 ограничили движение из-за аварии. Проезд в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 307-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники в своем telegram-канале.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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