В екатеринбургском парке ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем

В Преображенском парке Екатеринбурга произошел инцидент, в результате которого получил травмы трехмесячный младенец. Ребенок на тюбинге сбил коляску, где находился малыш во время прогулки, как рассказала мать пострадавшего ребенка.
«Бабушка мальчика, сбившего нас, убежала сразу же. Мне уже страшно заходить в парк с детьми! Хотя он предназначен для прогулок, там постоянно приходится уворачиваться от „бубликов“ и снегокатов», — сообщила мать Анна Е1.RU. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением на виновников, а также пожаловалась в администрацию Академического района на опасные тропинки в парке.
Ранее в Преображенском парке уже происходили инциденты, связанные с безопасностью посетителей. Например, две восьмилетние девочки были сбиты автомобилем Kia Optima, которые неожиданно выехали на дорогу с горки, где катались на тюбингах. Девочки получили травмы и были доставлены в госпиталь.
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