Крупнейший уральский банк опроверг сообщения о приостановке выдачи ипотеки

Уральскии? банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает работу по выдаче ипотечных кредитов в рамках программ господдержки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе банка. Ранее в интернете появилась информация о том, что один из крупнейших игроков ипотечного рынка остановил выдачу жилищных кредитов, как рыночным, так и зарплатным клиентам.
«Наш банк продолжает выдачу ипотечных кредитов. Появившаяся в некоторых медиа информация о приостановке работы в этом направлении не соответствует деи?ствительности. Заемщики как и раньше могут оформить ипотеку по программам господдержки, обратившись к одному из партнеров-застрои?щиков. Их перечень включает 15 крупных девелоперов в разных регионах страны», — заявила руководитель блока департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына.
На сегодняшний день клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной и IT-ипотеке. Кредитование осуществляется в разных регионах России, включая Екатеринбург, Москву и Краснодар.
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