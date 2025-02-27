27 февраля 2025

Крупнейший уральский банк опроверг сообщения о приостановке выдачи ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной и IT-ипотеке
Клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной и IT-ипотеке Фото:

Уральскии? банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает работу по выдаче ипотечных кредитов в рамках программ господдержки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе банка. Ранее в интернете появилась информация о том, что один из крупнейших игроков ипотечного рынка остановил выдачу жилищных кредитов, как рыночным, так и зарплатным клиентам.

«Наш банк продолжает выдачу ипотечных кредитов. Появившаяся в некоторых медиа информация о приостановке работы в этом направлении не соответствует деи?ствительности. Заемщики как и раньше могут оформить ипотеку по программам господдержки, обратившись к одному из партнеров-застрои?щиков. Их перечень включает 15 крупных девелоперов в разных регионах страны», — заявила руководитель блока департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына.

На сегодняшний день клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной и IT-ипотеке. Кредитование осуществляется в разных регионах России, включая Екатеринбург, Москву и Краснодар.

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Уральскии? банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает работу по выдаче ипотечных кредитов в рамках программ господдержки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе банка. Ранее в интернете появилась информация о том, что один из крупнейших игроков ипотечного рынка остановил выдачу жилищных кредитов, как рыночным, так и зарплатным клиентам. «Наш банк продолжает выдачу ипотечных кредитов. Появившаяся в некоторых медиа информация о приостановке работы в этом направлении не соответствует деи?ствительности. Заемщики как и раньше могут оформить ипотеку по программам господдержки, обратившись к одному из партнеров-застрои?щиков. Их перечень включает 15 крупных девелоперов в разных регионах страны», — заявила руководитель блока департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына. На сегодняшний день клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной и IT-ипотеке. Кредитование осуществляется в разных регионах России, включая Екатеринбург, Москву и Краснодар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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