В Свердловской области взлетели цены на бананы, огурцы и мясо

В Свердловской области с 17 по 24 февраля выросли средние цены на говядину, свежие огурцы и бананы. Официальную статистику опубликовал Свердловскстат.
По данным на 27 февраля, стоимость говядины составляла 654,27 рубля за килограмм, при этом 20 февраля мясо стоило 636,72 рубля в среднем (+2,77%). Увеличилась и стоимость килограмма огурцов — 304,91 рубля против 293,72 рубля неделю назад (+3,92%), подорожали и бананы — за килограмм фрукта сейчас просят 177,89 рублей, 20 февраля они стоили 174,14 рубля (+2,17%).
При этом подешевели яблоки — с 159,45 до 158,21 рублей (-0,73%), черный чай с 1374,87 до 1362,66 рублей за килограмм (-0,62%), сахар — с 71,56 до 71,35 (-0,41%), колбаса полукопченая и варено-копченая — с 714,26 до 713,23 рубля (-0,19%), свекла — с 47,63 до 46,22 рублей (-0,16%). Незначительно снизилась цена на курицу (-0,02%).
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