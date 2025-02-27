Свердловчане кинулись покупать новые машины: рейтинг популярных марок

По сравнению с 2023 годом свердловчане стали чаще покупать новые машины, при этом в приоритете отечественный автопром. Такими данными с URA.RU поделилась пресс-служба «Авито Авто».
«Заинтересованность новыми автомобилями в Свердловской области в 2024 году по сравнению с 2023 выросла на 21,5%, а средняя цена составила 2,4 млн рублей, практически не изменившись год к году. Наиболее популярными марками стали ВАЗ (LADA) (доля 26,6%), „Москвич“ (12,9%), Geely (7,2%), Chery (6,3%) и Changan (5,1%)», — сообщают аналитики.
Ранее в Свердловской области было зафиксировано увеличение средней стоимости новых автомобилей на 2,2%. Особенно заметно подорожание отдельных моделей, таких как Tank 500 и Chery Tiggo 7 Pro Max.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!