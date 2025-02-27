27 февраля 2025

Свердловчане кинулись покупать новые машины: рейтинг популярных марок

Свердловчане предпочитают покупать новые LADA и «Москвич»
© Служба новостей «URA.RU»
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LADA интересует свердловчан больше всего
LADA интересует свердловчан больше всего Фото:

По сравнению с 2023 годом свердловчане стали чаще покупать новые машины, при этом в приоритете отечественный автопром. Такими данными с URA.RU поделилась пресс-служба «Авито Авто».

«Заинтересованность новыми автомобилями в Свердловской области в 2024 году по сравнению с 2023 выросла на 21,5%, а средняя цена составила 2,4 млн рублей, практически не изменившись год к году. Наиболее популярными марками стали ВАЗ (LADA) (доля 26,6%), Москвич (12,9%), Geely (7,2%), Chery (6,3%) и Changan (5,1%)», — сообщают аналитики.

Ранее в Свердловской области было зафиксировано увеличение средней стоимости новых автомобилей на 2,2%. Особенно заметно подорожание отдельных моделей, таких как Tank 500 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

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По сравнению с 2023 годом свердловчане стали чаще покупать новые машины, при этом в приоритете отечественный автопром. Такими данными с URA.RU поделилась пресс-служба « Авито Авто» . « Заинтересованность новыми автомобилями в Свердловской области в 2024 году по сравнению с 2023 выросла на 21,5%, а средняя цена составила 2,4 млн рублей, практически не изменившись год к году. Наиболее популярными марками стали ВАЗ (LADA) (доля 26,6%), „ Москвич“ (12,9%), Geely (7,2%), Chery (6,3%) и Changan (5,1%)» , — сообщают аналитики. Ранее в Свердловской области было зафиксировано увеличение средней стоимости новых автомобилей на 2,2%. Особенно заметно подорожание отдельных моделей, таких как Tank 500 и Chery Tiggo 7 Pro Max.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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