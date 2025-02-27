27 февраля 2025

Студентка УрФУ вынесла незнакомцам деньги и драгоценности на 6 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка отдала аферистам все семейные накопления и фамильные ценности (архивное фото) Фото:

Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) сообщила незнакомцам о сейфе в квартире, где хранились сбережения ее семьи и фамильные драгоценности. А потом и вовсе вынесла содержимое и передала в чужие руки. Ущерб составил шесть миллионов рублей, сообщил URA.RU источник.

«Девушке позвонили якобы от компании МТС под предлогом продления договора, а потом „из Госуслуг“. В ходе разговора 19-летняя студентка сообщила неизвестным, что у нее дома есть сейф, в котором хранятся деньги и ювелирные украшения. В подтверждение она даже отправила фото. Ей посоветовали „задекларировать“ сокровища, и она согласилась», — рассказал собеседник агентства.

Сначала она взяла накопления — 15 тысяч долларов США, 1,2 тысячи евро, 400 тысяч рублей, 120 шекелей — сложила в пакет и вынесла незнакомому мужчине неславянской национальности. Он поджидал ее на улице Белинского. Потом сложила в мешок драгоценности: несколько бриллиантовых комплектов, жемчужное ожерелье, золотые серьги с сапфиром, трое золотых часов и 17 царских золотых монет времен императора Николая II. Все это она отдала незнакомой девушке в подворотне на улице Билимбаевской.

Вернувшись домой, студентка опомнилась и поняла, что ее обманули. Ущерб составил шесть миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) сообщила незнакомцам о сейфе в квартире, где хранились сбережения ее семьи и фамильные драгоценности. А потом и вовсе вынесла содержимое и передала в чужие руки. Ущерб составил шесть миллионов рублей, сообщил URA.RU источник. «Девушке позвонили якобы от компании МТС под предлогом продления договора, а потом „из Госуслуг“. В ходе разговора 19-летняя студентка сообщила неизвестным, что у нее дома есть сейф, в котором хранятся деньги и ювелирные украшения. В подтверждение она даже отправила фото. Ей посоветовали „задекларировать“ сокровища, и она согласилась», — рассказал собеседник агентства. Сначала она взяла накопления — 15 тысяч долларов США, 1,2 тысячи евро, 400 тысяч рублей, 120 шекелей — сложила в пакет и вынесла незнакомому мужчине неславянской национальности. Он поджидал ее на улице Белинского. Потом сложила в мешок драгоценности: несколько бриллиантовых комплектов, жемчужное ожерелье, золотые серьги с сапфиром, трое золотых часов и 17 царских золотых монет времен императора Николая II. Все это она отдала незнакомой девушке в подворотне на улице Билимбаевской. Вернувшись домой, студентка опомнилась и поняла, что ее обманули. Ущерб составил шесть миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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