Главные масленичные гуляния пройдут в Екатеринбурге 1 и 2 марта. Помимо сжиганий чучела, горожане могут насладиться вкусными блинами, а в некоторых местах их будут раздавать бесплатно. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать традиционное блюдо, не отдавая за это ни копейки.
Спортивный комплекс «Уктус»
На центральной поляне около кафе «Трамплин» можно будет поучаствовать в метании молота и штанги, показать себя в скачках и похвастаться богатырской силой, заявиться на конкурс на самую длинную косу. Здесь же бесплатно раздадут 100 блинов. Мероприятие пройдет 2 марта, начало в 13:00.
Преображенский парк
Проводы зимы 2 марта проведут и в Академическом. В программе — скоростные сковородки, игра на ложках, бег с коромыслом, колесо желаний, мастер-классы по изготовлению изготовление кукол-маслениц и роспись деревянных ложек. Также будут раздавать подарки, горячий чай и 1000 блинов. Начало в 12:00, сжигание чучела — в 15:00.
Культурный центр «Урал»
На площади перед центром пройдет народная Масленица. Здесь будут водить хороводы, проведут концерт, а также бесплатно угостят блинами и чаем, в финале — сожгут чучело. Праздник проведут 2 марта, старт в 11:00.
ТК «Докер»
2 марта в 12:00 в торговом комплексе устроят праздник «В гостях у Хозяйки Медной горы». Организаторы обещают танцевальное шоу, конкурсы, фотозоны с гигантским самоваром, трехметровым мишкой и Петрушкой, скоморохов, сладкие подарки и призы всем детям, а взрослым — розыгрыш сертификатов. Предусмотрено бесплатное угощение — блины, сладости и горячий чай.
ТРЦ «Карнавал»
Объесться бесплатно можно и на соревнованиях по поеданию блинов, но нужна предварительная регистрация. Участникам предложат съесть просто блюдо и с начинкой, а победитель даже получит 23500 рублей. Кроме этого, в программе — выступление танцевально-вокальных коллективов «Ягори» и «Фолк-арт», тематическая фотозона. Старт — 1 марта в 13:00.
«Жизньмарт»
Бесплатные блины раздадут и в магазинах «Жизньмарт». Попробовать разные вкусы можно до 2 марта включительно. Во всех магазинах дата и время проведения акции разное, так что лучше уточнять в чатах покупателей.
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