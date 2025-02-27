Аферисты возили пропавшую студентку из Полевского по шести городам

28 февраля 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Девушку нашли под Ижевском (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавшую 17-летнюю студентку из Полевского Викторию, которую нашли в Ижевске, мошенники заставили ездить по уральским городам. С 24 февраля она успела побывать в шести населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики уголовного розыска областной полиции и Полевского обнаружили ее в здании одного из торговых центров под Ижевском. Сейчас ее везут домой для официального опроса и передачи родителям. С момента таинственного исчезновения Виктория побывала в нескольких городах, в том числе — Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии», — сказал офицер. Новость по теме Таинственно пропавшую студентку под Екатеринбургом увезли аферисты По его словам, по городам она передвигалась на такси. «Студентка вынуждена была „путешествовать“, так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями. Благодаря профессиональной работе представителей МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки», — добавил он. Наравне с полицейскими поисками занимались сотрудники свердловского СК. По факту пропажи девушки было возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). «К выяснению ситуации были подключены сотрудники территориального отдела, а также следователи-криминалисты регионального управления. Кроме того, практическую помощь в расследовании оказывали представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР», — заявили в пресс-службе ведомства. Следователи опросили родственников, знакомых и сотрудников техникума, в котором учится студентка. Также провели осмотры дома и места учебы. «По предварительным данным, преступлений против личности несовершеннолетней не совершалось. Проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств ситуации, в целях дачи случившемуся окончательной правовой оценки, продолжается», — заключили в СК. Перед таинственной пропажей Вика заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Во время поисков ее видели в разных частях Екатеринбурга. По словам друзей, она даже успела на сутки снять квартиру на ВИЗе, представившись другим именем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшую 17-летнюю студентку из Полевского Викторию, которую нашли в Ижевске, мошенники заставили ездить по уральским городам. С 24 февраля она успела побывать в шести населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики уголовного розыска областной полиции и Полевского обнаружили ее в здании одного из торговых центров под Ижевском. Сейчас ее везут домой для официального опроса и передачи родителям. С момента таинственного исчезновения Виктория побывала в нескольких городах, в том числе — Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии», — сказал офицер. По его словам, по городам она передвигалась на такси. «Студентка вынуждена была „путешествовать“, так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями. Благодаря профессиональной работе представителей МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки», — добавил он. Наравне с полицейскими поисками занимались сотрудники свердловского СК. По факту пропажи девушки было возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). «К выяснению ситуации были подключены сотрудники территориального отдела, а также следователи-криминалисты регионального управления. Кроме того, практическую помощь в расследовании оказывали представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР», — заявили в пресс-службе ведомства. Следователи опросили родственников, знакомых и сотрудников техникума, в котором учится студентка. Также провели осмотры дома и места учебы. «По предварительным данным, преступлений против личности несовершеннолетней не совершалось. Проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств ситуации, в целях дачи случившемуся окончательной правовой оценки, продолжается», — заключили в СК. Перед таинственной пропажей Вика заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Во время поисков ее видели в разных частях Екатеринбурга. По словам друзей, она даже успела на сутки снять квартиру на ВИЗе, представившись другим именем.