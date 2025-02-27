Аферисты возили пропавшую студентку из Полевского по шести городам

Пропавшую 17-летнюю студентку из Полевского Викторию, которую нашли в Ижевске, мошенники заставили ездить по уральским городам. С 24 февраля она успела побывать в шести населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сыщики уголовного розыска областной полиции и Полевского обнаружили ее в здании одного из торговых центров под Ижевском. Сейчас ее везут домой для официального опроса и передачи родителям. С момента таинственного исчезновения Виктория побывала в нескольких городах, в том числе — Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии», — сказал офицер.
По его словам, по городам она передвигалась на такси. «Студентка вынуждена была „путешествовать“, так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями. Благодаря профессиональной работе представителей МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки», — добавил он.
Наравне с полицейскими поисками занимались сотрудники свердловского СК. По факту пропажи девушки было возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). «К выяснению ситуации были подключены сотрудники территориального отдела, а также следователи-криминалисты регионального управления. Кроме того, практическую помощь в расследовании оказывали представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР», — заявили в пресс-службе ведомства.
Следователи опросили родственников, знакомых и сотрудников техникума, в котором учится студентка. Также провели осмотры дома и места учебы. «По предварительным данным, преступлений против личности несовершеннолетней не совершалось. Проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств ситуации, в целях дачи случившемуся окончательной правовой оценки, продолжается», — заключили в СК.
Перед таинственной пропажей Вика заблокировала друзей в соцсетях и отключила телефон. Во время поисков ее видели в разных частях Екатеринбурга. По словам друзей, она даже успела на сутки снять квартиру на ВИЗе, представившись другим именем.
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