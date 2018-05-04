Мать умершего участника шоу «Голос» выселяют из квартиры

12:49 04 мая 2018 1

Наследники Давидяна делят его имущество Фото: vk.com

Пожилую мать умершего в 2016 году участника шоу «Голос» Андрея Давидяна пытаются выселить из московской квартиры собственные внучки. Об этом заявила юрист Лаура Эскамилья Вега, представляющая интересы 93-летней матери певца Златы Пляшкевич и его 70-летнего брата Карена.

По словам юриста, наследственное дело открыли две дочери Давидяна — от его первой жены Ольги Гороховой и от певицы Анны Абрамочкиной, сообщает «Экспресс-газета». Как отмечает Эскамилья Вега, речь идет о квартире в московском районе Крылатское, которую в 1987 году Пляшкевич купила вместе с мужем, а в 2003-м переоформила на сына перед отъездом в США. Когда женщина вернулась в Россию, сын начал переоформлять недвижимость обратно на мать, но не успел, так как она попала в аварию, сломав позвоночник, и всем стало не до этого вопроса. А затем сам он скончался, не доведя дело до конца.

Эскамилья Вега рассказала, что нотариус, работающий в интересах дочерей Давидяна, объявил, что девушки уже якобы получили свидетельства о праве на наследство. Мало того, как добавила Вега, чуть погодя дочь Абрамочкиной и Давидяна потребовала от бабушки недополученные от отца алименты в размере 160 тысяч рублей. Позже, по информации юриста, наследницы певца подали еще один иск, пытаясь заставить собственную бабушку продать свое жилье и выплатить им причитающиеся доли.

Анна Абрамочкина заявила изданию, что впервые слышит об этой истории. «Никаких претензий к матери Андрея Давидяна моя дочь не предъявляет. И квартиру у нее не отбирает. Решаются обычные внутрисемейные вопросы», — сказала она.