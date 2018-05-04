В Кургане конфликт двух бизнесменов обернулся нападением на полицейского

18:37 04 мая 2018 2

Полиции пришлось вызывать подмогу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Курганской областной Торгово-промышленной палате продолжается конфликт между действующим президентом Евгением Сочневым и вновь избранным руководителем Ильей Назаренко. После обращения последнего в полицию в пятницу, 4 мая, в здании палаты прошла выемка документов, в ходе которой пострадал один из силовиков, рассказали «URA.RU» очевидцы происшествия.

«В один из моментов работы полиции вице-президент палаты Ирина Пашкова, чтобы не дать доступа к пачке документов, уронила их под стол. Когда сотрудник наклонился за ними, она нанесла ему локтем удар по лицу, он пришелся в район глаза», — рассказал очевидец происшествия, который попросил не называть его имя. После этого, по словам собеседника агентства, были вызваны сотрудники следственного управления полиции, факт нападения на сотрудника был зафиксирован. Также были составлены протоколы об изъятии документов.

«Потом Ирина Пашкова сделала вид, что ей стало плохо, ее на скорой увезли в больницу», — рассказал очевидец о развитии событий. Евгений Сочнев от комментариев отказался. Оперативно получить подтверждение инцидента у сотрудников полиции не удалось — в пресс-службе пообещали прокомментировать происшествие позже. В следственном комитете подтвердили факт нападения на полицейского и уточнили, что проводится проверка. Уже были опрошены пострадавший и свидетели.

Ранее «URA.RU» сообщало, что избранный в феврале 2018 года президентом Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко уволен с поста вице-президента палаты за прогул. Евгений Сочнев утверждает, что он является единственным законным руководителем некоммерческой организации.