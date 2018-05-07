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Главные новости Тюменской области
09:53  07 мая 2018 2

В Тюмени школьника засосало в болото. ФОТО

Ребенка вытащили неравнодушные прохожиеФото: группа «Типичная Тюмень», «ВК»

В Тюмени на бульваре Бориса Щербины, 16 мальчик провалился в болото, которое затянуло его почти по пояс. Информацию об этом вместе с фотографиями инцидента опубликовали в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте».

По информации паблика, мальчика вытащили неравнодушные прохожие. У пользователей имеется различное мнение на счет произошедшего. Одни обвинили родителей, которые недосмотрели за ребенком. «А какого хрена тот мальчик делал на болоте, где были родители?», «Куда смотрят родители? Могли без ребенка остаться», — возмутились они. Другие посчитали виновными чиновников. «Куда смотрит власть?», «Если там стройка, то где забор?», «Что такая „болотина“ делает через дорогу от детской площадки?», — поинтересовались они.

Третьи восприняли случившееся не так серьезно, сославшись на детский интерес. «В нашем детстве эту жижу пол-района уже бы проверили», «Прям как я в шесть лет) Чуть без сапогов не остался) До сих пор с улыбкой вспоминаю», — рассказали они о своем прошлом.

Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВК»
Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВК»

Месяц назад в Чебаркуле Челябинской области двоих детей также по пояс затянуло в грязь от весенней распутицы. Как сообщало «URA.RU», местные жители не смогли сами вытащить ребят и обратились за помощью к спасателям.

Ксения Томашова
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