В югорской столице Ханты-Мансийске подорожают услуги такси. Об этом 5 апреля «URA.RU» сообщил один из водителей самой крупной сети пассажирских перевозок в городе «Автолига».
По словам собеседника, данное решение было принято на массовом сборе водителей, где собралось более ста таксистов. Собеседник отметил, что средняя цена проезда вырастет примерно на 15%, начиная с 9 мая этого года. Стоит отметить, что сейчас средняя цена проезда в Ханты-Мансийске составляет от 90 до 200 рублей.
«Сам съезд водителей был больше похож на какой-то несогласованный митинг, жители города даже вызвали полицейских, которые разогнали столпившихся на площадки „Центра развития теннисного спорта“ в ХМАО», — комментирует инсайдер агентства.