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14:36  07 мая 2018 3

В Ханты-Мансийске после массовой «сходки» водителей взлетят цены на такси. ФОТО

Виды Будапешта. Венгрия, такси, taxify, taxi
Такси в ХМАО резко подорожаетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В югорской столице Ханты-Мансийске подорожают услуги такси. Об этом 5 апреля «URA.RU» сообщил один из водителей самой крупной сети пассажирских перевозок в городе «Автолига».

По словам собеседника, данное решение было принято на массовом сборе водителей, где собралось более ста таксистов. Собеседник отметил, что средняя цена проезда вырастет примерно на 15%, начиная с 9 мая этого года. Стоит отметить, что сейчас средняя цена проезда в Ханты-Мансийске составляет от 90 до 200 рублей.

«Сам съезд водителей был больше похож на какой-то несогласованный митинг, жители города даже вызвали полицейских, которые разогнали столпившихся на площадки „Центра развития теннисного спорта“ в ХМАО», — комментирует инсайдер агентства.

Массовое собрание таксистов Ханты-Мансийска
ФОТО: Читатель «URA.RU»

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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