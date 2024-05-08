08 мая 2024

В ХМАО полиция задержала водителя джипа с оружием в машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция обнаружила оружие в машине жителя Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске во время рейда полиция остановила внедорожник. При осмотре машины в багажнике силовики нашли оружие и боеприпасы. По информации от источника агентства, нарушителями оказались охотники.

«Два охотника возвращались из леса, один из них оставил в машине ружье в разобранном виде. На нарушителей составили протокол за ненадлежащее хранение оружия», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

У охотников были все необходимые документы на оружие, но они пренебрегли правилами перевозки, что попадает под статью 20.8 КоАП: «Нарушение правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему». За подобные нарушения положено наказание в виде штрафа.

Ранее URA.RU писало, что полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет.

Полиция остановила подозрительный джип в Нижневартовске
Полиция остановила подозрительный джип в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске во время рейда полиция остановила внедорожник. При осмотре машины в багажнике силовики нашли оружие и боеприпасы. По информации от источника агентства, нарушителями оказались охотники. «Два охотника возвращались из леса, один из них оставил в машине ружье в разобранном виде. На нарушителей составили протокол за ненадлежащее хранение оружия», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. У охотников были все необходимые документы на оружие, но они пренебрегли правилами перевозки, что попадает под статью 20.8 КоАП: «Нарушение правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему». За подобные нарушения положено наказание в виде штрафа. Ранее URA.RU писало, что полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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