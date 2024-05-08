В Нижневартовске во время рейда полиция остановила внедорожник. При осмотре машины в багажнике силовики нашли оружие и боеприпасы. По информации от источника агентства, нарушителями оказались охотники.
«Два охотника возвращались из леса, один из них оставил в машине ружье в разобранном виде. На нарушителей составили протокол за ненадлежащее хранение оружия», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
У охотников были все необходимые документы на оружие, но они пренебрегли правилами перевозки, что попадает под статью 20.8 КоАП: «Нарушение правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему». За подобные нарушения положено наказание в виде штрафа.
Ранее URA.RU писало, что полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет.
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