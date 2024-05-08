В ХМАО полиция задержала водителя джипа с оружием в машине. Фото

09 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Полиция обнаружила оружие в машине жителя Нижневартовска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижневартовске во время рейда полиция остановила внедорожник. При осмотре машины в багажнике силовики нашли оружие и боеприпасы. По информации от источника агентства, нарушителями оказались охотники. «Два охотника возвращались из леса, один из них оставил в машине ружье в разобранном виде. На нарушителей составили протокол за ненадлежащее хранение оружия», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. У охотников были все необходимые документы на оружие, но они пренебрегли правилами перевозки, что попадает под статью 20.8 КоАП: «Нарушение правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему». За подобные нарушения положено наказание в виде штрафа. Ранее URA.RU писало, что полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет. Полиция остановила подозрительный джип в Нижневартовске telegram-канал «Сейчас I Нижневартовск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске во время рейда полиция остановила внедорожник. При осмотре машины в багажнике силовики нашли оружие и боеприпасы. По информации от источника агентства, нарушителями оказались охотники. «Два охотника возвращались из леса, один из них оставил в машине ружье в разобранном виде. На нарушителей составили протокол за ненадлежащее хранение оружия», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. У охотников были все необходимые документы на оружие, но они пренебрегли правилами перевозки, что попадает под статью 20.8 КоАП: «Нарушение правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему». За подобные нарушения положено наказание в виде штрафа. Ранее URA.RU писало, что полицейские Советского (ХМАО) пресекли хранение патронов для огнестрельного оружия без специального разрешения. 39-летниму жителю поселка Коммунистический может грозить лишение свободы до пяти лет.