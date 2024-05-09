09 мая 2024

Проект развития Нижневартовска получит престижную IT-награду в «Сколково»

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Инновационный центр "Сколково". Москва, сколково
Цифровой проект развития Нижневартовска занял первое место в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» Фото:

Цифровой проект развития Нижневартовска занял первое место в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Разработчиков-победителей наградят в московском технопарке «Сколково». Об этом в своем telegram-канале написал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Проект „Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска“ занял первое место в престижном конкурсе „ПРОФ-IT.Инновация“ в номинации „Цифровой двойник“!.. Поздравляю всю команду проекта с этим достижением! Уверен, что дальнейшая цифровизация управления городскими развитием позволит продолжить эффективную работу по повышению качества жизни наших граждан», — поделился глава города в публикации.

Сам проект содержит трехмерную модель современного состояния и планируемого развития Нижневартовска. Такой подход призван помочь в системном развитии территории города. Награждение победителей конкурса пройдет в технопарке «Сколково» в Москве с 9 по 11 октября.

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Цифровой проект развития Нижневартовска занял первое место в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Разработчиков-победителей наградят в московском технопарке «Сколково». Об этом в своем telegram-канале написал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Проект „Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска“ занял первое место в престижном конкурсе „ПРОФ-IT.Инновация“ в номинации „Цифровой двойник“!.. Поздравляю всю команду проекта с этим достижением! Уверен, что дальнейшая цифровизация управления городскими развитием позволит продолжить эффективную работу по повышению качества жизни наших граждан», — поделился глава города в публикации. Сам проект содержит трехмерную модель современного состояния и планируемого развития Нижневартовска. Такой подход призван помочь в системном развитии территории города. Награждение победителей конкурса пройдет в технопарке «Сколково» в Москве с 9 по 11 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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