Проект развития Нижневартовска получит престижную IT-награду в «Сколково»

Цифровой проект развития Нижневартовска занял первое место в конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Разработчиков-победителей наградят в московском технопарке «Сколково». Об этом в своем telegram-канале написал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«Проект „Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска“ занял первое место в престижном конкурсе „ПРОФ-IT.Инновация“ в номинации „Цифровой двойник“!.. Поздравляю всю команду проекта с этим достижением! Уверен, что дальнейшая цифровизация управления городскими развитием позволит продолжить эффективную работу по повышению качества жизни наших граждан», — поделился глава города в публикации.
Сам проект содержит трехмерную модель современного состояния и планируемого развития Нижневартовска. Такой подход призван помочь в системном развитии территории города. Награждение победителей конкурса пройдет в технопарке «Сколково» в Москве с 9 по 11 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!