10 мая 2024
09 мая 2024

В ХМАО все спецслужбы съехались к горящему магазину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Огонь охватил двухэтажное здание магазина в СНТ Фото:

В Сургуте (ХМАО) в одном из СНТ произошел пожар. Со слов очевидцев в соцсети — горит магазин. На место ЧП съехались спасатели, ГИБДД и медики.

«Полыхает знатно. ГАИ дорогу под контроль взяли. Много пожарных, скорая. Горит магазин», — передает сообщение от очевидцев telegram-канал «SiTV | Новости Сургута и Югры».

Возгорание произошло в СНТ «Ягодное». Пожар охватил двухэтажное здание. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) в одном из СНТ произошел пожар. Со слов очевидцев в соцсети — горит магазин. На место ЧП съехались спасатели, ГИБДД и медики. «Полыхает знатно. ГАИ дорогу под контроль взяли. Много пожарных, скорая. Горит магазин», — передает сообщение от очевидцев telegram-канал «SiTV | Новости Сургута и Югры». Возгорание произошло в СНТ «Ягодное». Пожар охватил двухэтажное здание. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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