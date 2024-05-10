Огонь охватил двухэтажное здание магазина в СНТ
В Сургуте (ХМАО) в одном из СНТ произошел пожар. Со слов очевидцев в соцсети — горит магазин. На место ЧП съехались спасатели, ГИБДД и медики.
«Полыхает знатно. ГАИ дорогу под контроль взяли. Много пожарных, скорая. Горит магазин», — передает сообщение от очевидцев telegram-канал «SiTV | Новости Сургута и Югры».
Возгорание произошло в СНТ «Ягодное». Пожар охватил двухэтажное здание. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
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