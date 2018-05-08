16:50 08 мая 2018 0

«Легенду журналистики Югры» пытаются отправить на пенсию ФОТО: газета «Ханты ясанг»

Правительство ХМАО пытается инициировать отставку генерального директора ГТКР «Югория» Тамары Сутягиной, но не может согласовать на должность руководителя компании другого человека. Об этом 8 мая «URA.RU» сообщили сразу несколько представителей югорского медиасообщества.

По словам собеседников, руководитель регионального филиала ГТРК занимает свой пост уже более двух десятков лет и имеет крепкие связи в федеральном центре, однако ее видение развития организации не совпадает со взглядами окружного правительства. «Еще несколько лет назад Сутягину начали готовить к торжественным проводам на пенсию, вручив ей звание „Легенда журналистики Югры“, однако согласовать смену руководства в Москве правительству не удалось. Новая инициатива о смене руководства подана, в том числе и самими журналистами компании, которые выражают явное недовольство финансовой и программной политикой региональной редакции», — комментирует инсайдер агентства.

Собеседник добавил, что назначение такого рода решаются исключительно в Москве, а позиция регионального правительства спрашивается исключительно опционально и не влияет на конечное решение федерального центра. «Вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов, курирующий информационный блок региона, продолжает вести переговоры с центром филиала, но стороны не могут прийти к компромиссу, так как Сутягина устраивает совет директоров медиакорпорации».

В департаменте общественных и внешних связей подтвердили, что проводили рабочие встречи с топ-менеджерами ВГТРК, но их подробности комментировать отказались. «Тамара Сутягина продолжает работу как руководитель регионального филиала ВГТРК в ХМАО. Конкурсов и кастингов на эту должность объявлено не было», — добавили в депсвязей.

Как сообщила агентству сама Сутягина, информация о ее скорой отставке не соответствует действительности. «Информация о том, что в региональном правительстве пытаются согласовать другого человека на мою должность, уже давно ходит по региону. Могу вам сказать точно, если кто-то ждет моей отставки, то пусть подождет еще. Я никуда уходить не собираюсь», — комментирует собеседница.