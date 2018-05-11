Российская сборная по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании

06:50 11 мая 2018 0

Встреча команд Чехии и России закончилась со счетом 4:3 Фото: скрин видеозаписи, YouTube

Хоккеисты российской сборной потерпели первое поражение перед командой Чехии на проходящем в Дании чемпионате мира. Встреча, победитель которой определился в дополнительном периоде, завершилась со счетом 4:3.

В составе российских спортсменов отличились Никита Нестеров, Алексей Барабанов, а также Михаил Григоренко, передает «Национальная служба новостей». Российская команда повела в счете уже в начале первого периода, однако позволила чехам не только отыграться, но и прорваться вперед. В стартовом отрезке второго периода сборной России удалось сравнять счет. Вскоре команды забили еще по одной шайбе, но в третьем периоде счет не изменился. И уже в овертайме сборной Чехии удалось выиграть российских спортсменов.

Теперь в активе российской сборной 10 очков, она занимает второе место в группе, отставая лишь на два балла от лидирующей Швеции, пишет «Федеральное агентство новостей» Отмечается, что Чехия находится на пятой строчке и в ее копилке 6 очков. Примечательно, что в этой игре российские хоккеисты не только проиграли, но и впервые пропустили голы. В предыдущих трех турнирах им удавалось удерживать лидирующую позицию. Напомним, что в понедельник, 7 мая, сборная России выиграла у белорусских соперников со счетом 6:0. А в первых двух играх она провела по семь безответных шайб в ворота команд Франции и Австрии. В следующем матче, который состоится в субботу, 12 мая российские спортсмены сыграют со сборной Швеции.