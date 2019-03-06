В Екатеринбурге зависло дело против семейного бизнеса автора фразы «никто не просил рожать»

В УФАС по Свердловской области 6 марта прошло первое заседание по делу в отношении компании «Ремстройгаз» (она принадлежит отцу бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких), дата следующего не определена. Антимонопольщики подозревают организацию в картельном сговоре — она слишком часто конкурировала в госзакупках с фирмами «Строинвестгарант» и «Девайс».
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловского УФАС, первое заседание по делу закончилось, в рассмотрении объявлен перерыв. «Участники подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Следующая дата заседания еще не определена», — рассказали в антимонопольной службе.
В ноябре 2018 года Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» выпустил расследование о бизнесе семьи Ольги Глацких. Организация сообщила, что с 2011 года компания «Ремстройгаз» получила от региональных властей 14 контрактов на сумму 1,8 млрд рублей. В двух аукционах на ремонт дорог активисты нашли признаки картеля и попросили свердловское УФАС проверить контракты на нарушения.
Ольга Глацких покинула департамент молодежной политики после громкого скандала из-за высказывания «государство не просило вас рожать». Известно, что ее уже ждет руководящая должность во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Еще Глацких планирует провести сборы в Испании для российских гимнастов в рамках проекта «Ты сможешь сам».