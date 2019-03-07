Звезду сериала «Папины дочки» выгнали из квартиры вместе с семьей

По словам Фролова, новый собственник ударил его жену, когда та попыталась забрать ценные вещи мини-сериал «Казнокрады» (стопкадр)

Российского актера Сергея Фролова вместе с женой и ребенком выселили из квартиры его покойной матери в Москве из-за ее долгов. Семья осталась ночевать в подъезде без вещей и документов. Позднее им пообещали дать два часа на сборы.

«Фролов заявил, что его жилище незаконно присвоила себе микрофинансовая организация, в которой его мать ранее взяла кредит, но не успела расплатиться до своей кончины», — пишет сайт VSE42.RU.

Мать актера взяла кредит в микрофинансовой организации на ремонт квартиры в размере 600 тысяч рублей под 28% годовых и залог недвижимости. После того, как женщина не смогла погасить заем, в 2017 году квартиру выставили на торги, сообщают «Дни.ру». По словам друзей семьи, неизвестные 6 марта ворвались в квартиру, вырезав замки. После этого судебные приставы появились в жилище вместе с представителем нового собственника и описали имущество.

По словам самого Фролова, новый собственник ударил его жену, когда та попыталась забрать ценные вещи. А директор актера Наталья Грановская утверждает, что во время захвата квартиры судебный пристав избил и ребенка звезды российских сериалов. Также она отметила, что сама получила увечья. «Голова страшно болит, рука опухла», — приводит слова директора издание. Грановская добавила, что приставы сбежали с места происшествия.

Сергей Фролов известен ролями в фильмах «Шпион», «Саранча», «Везучий случай», «Ландыш серебристый — 2». Также он играл в сериалах «Папины дочки», «Закон каменных джунглей», «Грозовые ворота» и «Пепел».