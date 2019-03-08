Высокопоставленный словацкий чиновник перечислил «врагов России» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российского посла в Братиславе Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии. Скандал разразился из-за реакции дипмиссии РФ на статью в одной из газет.

«Меня пригласили в МИД Словакии, и мне политическим директором ведомства Марианом Якубоци была вручена ответная нота на недавнюю нашу ноту», — приводит RT слова Федотова. Дипломат уточнил, что несколько дней назад российское посольство было вынуждено направить в МИД Словакии ноту «в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака».

В статье, как пояснил Федотов, Ондрейчак допустил «лживые высказывания» о содержании российских стратегических документов. В частности, военный чиновник Словакии заявил, что страны ЕС и НАТО в бумагах называются «врагами России».

Ранее, напомним, скандал разгорелся в Чехии. Представителя МИД РФ, который направлялся в страну в составе официальной российской делегации, не пропустили через границу. Позже политолог объяснил, почему россиянам станут чаще отказывать во въезде в Европу.