Губернатор Прикамья отправился в Ижевск в один день с секретарем Совета Безопасности

Полпред ПФО собирает губернаторов в столице Удмуртии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников во вторник, 12 марта, примет участие в заседании Совета при полпреде президента России в Приволжском федеральном округе. На встрече с главами регионов будет обсуждаться поддержка талантливой молодежи.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ПФО, темой заседания станет реализация мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и детей. В дальнейшем молодым талантам власти регионов должны помочь с кадровым продвижением. В совещании принимают участие главы всех субъектов ПФО.

Отметим, что 12 марта в Ижевск также прилетит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В рамках выездного заседания вместе с полпредом Игорем Комаровым, федеральными министрами и представителями ведомств Патрушев обсудит безопасность дорожного движения и меры по диверсификации в оборонно-промышленном комплексе. Участие губернаторов в заседании не планируется.