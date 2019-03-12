Известного челябинского бизнесмена «опознали» при попытке незаконно покинуть Россию

Предпринимателя, собравшегося в Израиль, не выпустили за границу из-за долга в 140 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-центре челябинской УФССП. Челябинца, в котором СМИ «опознали» известного бизнесмена Григория Ройзмана, остановили на паспортном контроле и после скандала оставили в России. Сам Ройзман в разговоре с «URA.RU» категорически опроверг свою причастность к произошедшему.
По данным ведомства, 8 марта бизнесмен был остановлен на паспортном контроле. Возмущенные заявления о том, что он гражданин Израиля и летит на родину, не подействовали на пограничников, обнаруживших его в долговом стоп-листе. «Взыскатели — ряд юридических лиц, которые давали Р. огромные средства, а также кредитное учреждение. Возврата денег они так и не дождались, по данному факту были возбуждены уголовные дела, которые неоднократно прекращались и возобновлялись. …Сегодня в работе остается взыскание 139 миллионов», — добавили в ФССП.
Сам Ройзман сообщил, что данная информация не имеет к нему никакого отношения. «Никаких скандалов я не устраивал, приставами не задерживался. Более того, я в Израиль 8 марта не летел. Спасибо, что взяли комментарий. К сожалению, есть другие издания, которые считают, что можно написать неправду и даже не узнать мнение указанных в ней сторон», — заявил он корреспонденту «URA.RU».
Как ранее писало агентство, в 2014 году в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по заявлению предпринимателя, утверждавшего, что у него взяли в долг и не вернули деньги фирмы Григория Ройзмана и Олега Бондаря. Летом 2018 года дело закрыли, арест имущества и подписку о невыезде отменили, а Ройзман получил право на реабилитацию. Бондарь остается фигурантом уголовного дела и находится в международном розыске.