Депутаты вызвали на ковер вице-мэра Челябинска из-за «хаоса» с наружной рекламой

Комиссия по бюджету и налогам гордумы Челябинска отказалась принимать отчет о работе начальника управления наружной рекламы и информации мэрии Дианы Ярулиной. Депутаты остались недовольны работой ведомства и пригласили его куратора, замглавы города Игоря Лопаткина, на следующее заседание, сообщили «URA.RU» депутаты.
«В Челябинске реклама размещена хаотично. В Екатеринбурге, как и у нас, недавно сменился мэр, но город в большом порядке. [Мэр Москвы Сергей] Собянин после избрания начал с наведения порядка. Больше других претензии рекламщикам предъявлял [депутат Владимир] Павленков. Вплоть до того, что, может, стоит сделать кадровые выводы в отношении руководства управления рекламы. Отчет принимать отказались, перенесли на следующее заседание, куда пригласили профильного зама Лопаткина», — рассказал член комиссии, попросивший не называть его.
Владимир Павленков сообщил «URA.RU», что в своем отчете Диана Ярулина ссылалась на сложную процедуру демонтажа незаконной рекламы. «В адрес начальника управления рекламы прозвучала рабочая критика. Сейчас слишком много бюрократии с незаконной рекламой. Надо упростить процесс и работать быстрее. Решили обсудить вопрос отдельно с Лопаткиным. Тем более что стоит задача очистить город от незаконной рекламы на гостевых маршрутах к саммитам ШОС и БРИКС», — отметил депутат.