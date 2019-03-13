Автомобилистов разорят штрафами за превышение скорости

В ближайшее время автомобилистам придется платить значительно больше штрафов, заявил «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он связал это с намерением государства снизить безнаказанный порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
«У обсуждаемой инициативы есть только одна цель — собрать побольше денег с автолюбителей. Водители — вообще очень удобная мишень. Однако к безопасности движения данная идея никакого отношения не имеет», — пояснил Похмелкин. По его мнению, люди за несколько лет уже успели привыкнуть к нештрафуемому лимиту, поэтому сейчас «штрафная нагрузка заметно увеличится».
По его словам, на отдельных участках в городах вполне можно двигаться со скоростью 80-100 км/ч. «Если же речь идет об опасных участках, то никто не запрещает регулировать там скоростной режим дополнительными знаками», — пояснил эксперт.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил о том, что поддерживает снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть выписан штраф. Он напомнил, что в настоящее время водители получают штраф только тогда, когда превышают установленную скорость на 20 и более километров в час. Ранее правительство отложило решение о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч. Сообщалось, что инициатива признавалась недоработанной и необоснованной.