Бывшая чиновница считает, что «люди просто радуются чужому горю» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловский министр оскандалилась фразой «никто не просил рожать детей»

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких ответила комментаторам публикации «URA.RU» о том, что депутат Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова попала в аварию по пути на партийное мероприятие. Бывшая чиновница недоумевает, «откуда столько злобы и ненависти» в комментариях к новости.

Глацких не только написала пост на своей странице в Facebook, но и прикрепила скриншот материала с сообщениями пользователей. «Откуда столько злобы и ненависти в комментариях к статье? Почему в России быть чиновником, это быть все время под прицелом, под восторженным ожиданием толпы, которая ждет пока ты оступишься?» — говорится в сообщении. Глацких уверена, что большая часть комментаторов даже не знает, кто такая Елена Чечунова и чем она занимается. Бывшая чиновница считает, что «люди просто радуются чужому горю».

Ранее «URA.RU» писало о том, что у Чечуновой после аварии диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи уверяют, что ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, сама Ольга Глацких стала жертвой травли в социальных сетях после того, как в интернете опубликовали видеозапись встречи чиновницы со школьниками в Кировграде. На мероприятии она заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а следовательно, ничего им не должно. После служебной проверки Глацких получила выговор. В конце года чиновница сама написала заявление об увольнении.