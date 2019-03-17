16 марта 2019

Журналистка прокатилась на коньках по тротуарам, чтобы показать плохую уборку улиц в Ярославле. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 03:25
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Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, коньки
Передвигаться по городским тротуарам можно только на конькахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ярославле журналистка прокатилась на коньках по тротуару, тем самым подтвердив слова жителей города о том, что улицы не убираются, и превратились в настоящий каток. Прокуратура возбудила уже пять административных дел за неочищенные дороги.

На ролике, выложенном в Сеть видно, что девушка легко катается по тротуарам, при этом мимо проходят пешеходы, сообщает портал 76.ru. «В травмпункте аншлаг!» — подтверждают в комментариях к видео жители города.

По данным прокуратуры Ярославля только за последние две недели в травмопункт больницы им. Соловьева обратилось с травмами 1050 человек. «В тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров для пешеходов в текущем году», — отмечают в надзорном ведомстве.

«По результатам проверок прокуратурой города возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения), в том числе 1 — в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля», — отметили в надзорном ведомстве.

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