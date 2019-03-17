В Ярославле журналистка прокатилась на коньках по тротуару, тем самым подтвердив слова жителей города о том, что улицы не убираются, и превратились в настоящий каток. Прокуратура возбудила уже пять административных дел за неочищенные дороги.
На ролике, выложенном в Сеть видно, что девушка легко катается по тротуарам, при этом мимо проходят пешеходы, сообщает портал 76.ru. «В травмпункте аншлаг!» — подтверждают в комментариях к видео жители города.
По данным прокуратуры Ярославля только за последние две недели в травмопункт больницы им. Соловьева обратилось с травмами 1050 человек. «В тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров для пешеходов в текущем году», — отмечают в надзорном ведомстве.
«По результатам проверок прокуратурой города возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения), в том числе 1 — в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля», — отметили в надзорном ведомстве.