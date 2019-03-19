Собчак пожаловалась на задержку зарплаты

Собчак была главным редактором модного журнала до декабря 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак пожаловалась на долги по зарплате за ее работу в модном журнале L’Officiel. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Прочитала, что L’Officiel перезапускается в апреле, что в реальности значит „мы просто пропустили номера с ноябрь по лето, чтобы не платить“. Очень бы хотелось погашения долгов по зарплате», — написала Собчак.

Ксения Собчак была главным редактором глянцевого журнала L’Officiel до декабря 2018 года, напоминает портал «Дни.ру». Она руководила изданием на протяжении четырех лет. Причины своего ухода она так и не раскрыла.

L’Officiel — французский женский журнал, российская версия которого издается с 1998 года. В 2014 году права на русскоязычное издание выкупил бизнесмен, спонсор президентской кампании Собчак Александр Федотов.