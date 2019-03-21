20 марта 2019

В России вдвое увеличат частоту уборки дорог

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 06:48
Размер текста
-
17
+
Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, чистка дороги, рабочий, улица карла либкнехта, коммунальные службы
Периодичность уборки дорог увеличат вдвоеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России ужесточат правила содержания автодорог. По заказу Росавтодора, уже разработан проект государственного стандарта, который впервые устанавливает периодичность проведения работ по содержанию дорог и искусственных сооружений.

В частности, как пишет «Коммерсант», теперь дорожники будут обязаны вдвое чаще обирать мусор и грязь на подъездных магистралях к городам и аэропортам (30-64 раз в год), а также ухаживать за деревьями вдоль трасс (2-15 раз в год) и чистить пункты взимания платы и пункты весогабаритного контроля (ежемесячно).

Новые нормативы будут применять на дорогах, по которым приезжает 2-7 тысяч авто в сутки. Если поток машин меньше, чистота обслуживания может быть снижена. Это же правило работает и в обратную сторону — чем больше машин, тем чаще уборка.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...