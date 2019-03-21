Появился ролик, как истребители РФ прогнали американский бомбардировщик. ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 15:33
Размер текста
-
17
+
Военная техника на ВДНХ. Москва, самолет, су27, су-27
В воздух подняли два истребителя Су-27Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство обороны России опубликовало видеозапись сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США истребителями Су-27. Ролик опубликовали на официальном youtube-канале Минобороны РФ. Полет американского самолета прошел над нейтральными водами Балтийского моря.

«Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — цитирует ТАСС представителей военного ведомства. В Минобороны уточнили, что обнаружили американский самолет на значительном удалении от границы РФ.

После того, как самолет ВВС США повернул в сторону от российской границы, истребители вернулись на аэродром базирования, напоминает «Национальная служба новостей». Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, отметил, что необходимость перехватывать иностранные самолеты-разведчики у границ РФ связана с весенними тактическими маневрами.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...