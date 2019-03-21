Министерство обороны России опубликовало видеозапись сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США истребителями Су-27. Ролик опубликовали на официальном youtube-канале Минобороны РФ. Полет американского самолета прошел над нейтральными водами Балтийского моря.
«Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — цитирует ТАСС представителей военного ведомства. В Минобороны уточнили, что обнаружили американский самолет на значительном удалении от границы РФ.
После того, как самолет ВВС США повернул в сторону от российской границы, истребители вернулись на аэродром базирования, напоминает «Национальная служба новостей». Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, отметил, что необходимость перехватывать иностранные самолеты-разведчики у границ РФ связана с весенними тактическими маневрами.