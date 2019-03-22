Лидеры 27 стран Евросоюза приняли отсрочку по Brexit

ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая Фото: depositphotos.com

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit (выход Великобритании из ЕС — прим. ред.) до 22 мая, если британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе. В случае, если соглашение не будет одобрено, отсрочка продлится только до 12 апреля. Такое решение было принято лидерами 27 стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе.

«Я рад сообщить, что мы достигли соглашения по этому вопросу», — приводит RT слова главы Евросовета Дональда Туска. В ЕС также отметили, что переговоры по соглашению о выходе Великобритании из союза не будут возобновлены, поэтому любые дальнейшие действия Лондона не должны ему противоречить.

Ранее в британском городе Сандерленд прошла демонстрация сторонников выхода Британии из Евросоюза, напоминает «Национальная служба новостей». Участники выступали против переноса даты Brexit.