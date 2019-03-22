Герой решает сложный нравственный вопрос Фото: скриншот с видео на канале ГУФСИН Свердловской области

Арестантам СИЗО №1 Екатеринбурга покажут спектакль «Уйти нельзя остаться», в котором сыграли сами заключенные. Пьесу в стихах написала инспектор-воспитатель Юлия Хорькова, она же автор постановки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Речь в спектакле идет не о побеге (как можно было бы подумать), а о мыслях, которые посещают многих зэков, о суициде. «Не то что надоело все, не то что вдруг обидел кто-то — я вдруг нечаянно просек, что в мире все жестоко: бои и войны, смерть и драки, потеря близких мне людей. Жизнь злее бешеной собаки — решил я, в общем, поскорей уйти», — декламирует заключенный, сыгравший главную роль.

В какой-то момент возле него появляются ангел и демон — каждый стремится склонить на свою сторону. Герой прогоняет обоих и остается один, чтобы принять решение. Он выбирает жизнь: «Решил я для себя, что жизнь — великий дар … имейте силы, мужество сдержать судьбы удар».

Как сообщили «URA.RU» в свердловском ГУФСИН, в спектакле сыграли не подследственные, а трое осужденных, которые работают в СИЗО №1. «У нас есть отряд хозяйственного обеспечения — это те, кто работает в следственных изоляторах (повара, сантехники, электрики), — рассказал пресс-секретарь исправительного главка Александр Левченко. — Это не колония, где больше тысячи заключенных, в отряде всего около 100 человек. К тому же свободного времени у них очень мало — они работают посменно. То, что удалось найти актеров и поставить этот спектакль, это удивительно».

По словам Левченко, пьесу «Уйти нельзя остаться» покажут в воспитательных целях всем, кто содержится в СИЗО, с помощью кабельного телевидения (оно проведено во все камеры, где есть телевизор). Не увидят его лишь те, кто находится в карцере, но им спектакль покажут позднее.