Российский юморист Максим Галкин показал фотографии себя в образах Бэтмена, капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», а также Юлия Цезаря и Ивана Грозного. Снимки комик опубликовал на своей странице в Instagram и предложил пользователям выбрать лучший костюм.
«Собрался на карнавал. Какой образ лучше — 1, 2, 3 или 4? Подскажите, пожалуйста», — написал Галкин. Также под фотографиями он поставил хэштэги #красотастрашнаясила и #гляжувсебякаквзеркало.
Большинство пользователей голосовали за образ Капитана Джека Воробья под номером два. «Скажем так серьезные образы вам не подходят, 1,3 ну и наверное 4 отпадают, остается 2-й образ, он вам подходит идеально в нем вы и подурачиться сможете и людей насмешить», — оценила tanea_volcova. Однако некоторые комментаторы заметили на снимках другую деталь. «Конечно, Цезарь! Ну ооочень сексуальные коленки!» — подчеркнула podkopusha. Многие отметили, что Галкину идут все четыре костюма. «Все образы хороши!» — восхитилась anaskoksan. «Все образы супер! Может, по очереди носить?» — предложила dobrovolskaia8455.