Модный фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий десятилетний срок за убийство супруги-модели Юлии Прокопьевой, переехал в «санаторные» условия. Теперь у Лошагина в колонии строгого режима есть даже телевизор.
«Лошагин теперь сидит спокойно, его место в комнате из 4-6 кроватей, в ней есть все удобства, телевизор», — рассказал источник «АИФ-Урал». «Это, разумеется, не казарма на 100 человек, а больше похоже на санаторий», — пояснил собеседник издания. Источник рассказал, что сейчас Лошагина поместили в отряд №4, где созданы самые комфортные в колонии условия. «В этом отряде содержатся „завхозы“, бригадиры, начальники смен», — добавил собеседник.
Также стало известно, что Лошагин практически изолирован от большинства остальных заключенных. В его «привилегированный» отряд входит всего 200 человек, тогда как во всей колонии находятся 1200 заключенных. «Отряд пересекается с остальными зэками только на производстве», — пояснил источник.
«URA.RU» сообщало, что Лошагина пришлось вывезти из ИК № 54 в Новой Ляле и доставить в небольшую екатеринбургскую ИК № 10, чтобы спасти его от расправы. Жизнь и здоровье фотографа оказались под угрозой после того, как он признался, что платил начальнику колонии, чтобы спастись от изнасилования другими заключенными.