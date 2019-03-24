Порошенко предложили «на коленях покаяться»

Украинская партия «Оппозиционная платформа» ответила на слова действующего главы страны Петра Порошенко, раскритиковавшего политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за их недавний визит в Москву. Президенту указали на его ошибки у руля государства и предложили «на коленях покаяться перед людьми».
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть на выборах и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — приводят «Известия» заявление партии. В «Оппозиционной платформе» также подчеркнули, что за пять лет на посту президента Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а лишь расколол страну войной на Донбассе.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук посетили Россию 22 марта. Там политики встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и обсудили возможность переговоров Москвы и Киева по газовому вопросу. По словам Порошенко, визит Бойко и Медведчука в Москву направлен против Украины.
Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек.