«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

Украинские политики встретились с российским премьером и главой «Газпрома» Фото: сайт правительства РФ

Украина покупает газ в ЕС дешевле той цены, о которой поехал договариваться с Россией оппозиционный кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук. Об этом заявили представители компании «Нафтогаз».

«Господин Медведчук говорит о поставках газа по цене 240—260 долларов за тысячу кубометров, — приводит RT слова представителей „Нафтогаза“. — Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долларов за тысячу кубометров». В компании отметили, что цена европейского газа для Украины на апрель и вовсе снизилась до 217 долларов, поэтому ни о каком снижении цен речи не идет.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что «Газпром» планирует прекратить транзит топлива в Европу через Украину с 2020 года, напоминает агентство Nation News. По словам руководителя, страна должна подготовится к такому сценарию и запастись топливом, «чтобы пройти зиму».

Тем временем, Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении Бойко. Спецслужбы пытаются найти связь визита политика в Москву с подготовкой теракта в метро Харькова.