Дочь маршала Язова отреагировала на приговор суда в Литве

Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, которого заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по «делу о событиях 13 января», Елена Лосик прокомментировала приговор суда в Литве. Она заявила, что во время событий 1991 года ее отец просто «выполнял приказы» вышестоящего командования.
«Я к политике не имею отношения. Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное. Отец выполнял приказы», — приводит RT слова Лосик.
О решении суда также высказался председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат считает приговор политически мотивированным, а сам процесс по делу Язова назвал «попыткой фальсификации истории», сообщает ТАСС.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Вильнюсский окружной суд признал виновным бывшего министра обороны СССР, 94-летнего Дмитрия Язова по «делу о событиях 13 января». Суд утверждает, что 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. Маршала Язова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.