Экс-министра обороны СССР заочно осудили на 10 лет

Вильнюсский окружной суд признал виновным бывшего министра обороны СССР, 94-летнего Дмитрия Язова по «делу о событиях 13 января». Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.
Вильнюсский суд уверен, что 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР, передает РБК. По версии следствия, Язов знал, что Литва была независимой, и со своими соратниками поручил другим должностным лицам «подготовить план захвата власти в Литве». Бывшего министра обороны обвинили в создании организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР в конце 1990 года. По версии следствия, экс-министр создал организованную группу вместе с уже погибшими бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.
Российских дипломатов не пустили на заседание суда по «делу о событиях 13 января», передает «Ридус». Пресс-атташе российской дипмиссии в Литве Александр Кудрявцев рассказал, что представителям посольства было отказано из-за отсутствия свободных мест.