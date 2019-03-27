Экс-министра обороны СССР заочно осудили на 10 лет

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 14:18
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Дмитрий Язов на суде не присутствовал, как и российские дипломатыwikipedia.org

Вильнюсский окружной суд признал виновным бывшего министра обороны СССР, 94-летнего Дмитрия Язова по «делу о событиях 13 января». Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

Вильнюсский суд уверен, что 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР, передает РБК. По версии следствия, Язов знал, что Литва была независимой, и со своими соратниками поручил другим должностным лицам «подготовить план захвата власти в Литве». Бывшего министра обороны обвинили в создании организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР в конце 1990 года. По версии следствия, экс-министр создал организованную группу вместе с уже погибшими бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Российских дипломатов не пустили на заседание суда по «делу о событиях 13 января», передает «Ридус». Пресс-атташе российской дипмиссии в Литве Александр Кудрявцев рассказал, что представителям посольства было отказано из-за отсутствия свободных мест.

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