Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Срочная новость
Президент США Дональд Трамп рассказал о потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает французское издание AFP.
«Встреча состоится, как только мы сможем это организовать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Также глава Белого Дома уточнил, что встречу можно организовать в течение двух-трех недель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.