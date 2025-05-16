Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Трамп: встреча с Путиным состоится, когда это будет возможно
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Президент США Дональд Трамп рассказал о потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает французское издание AFP.

«Встреча состоится, как только мы сможем это организовать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Также глава Белого Дома уточнил, что встречу можно организовать в течение двух-трех недель.

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Президент США Дональд Трамп рассказал о потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает французское издание AFP. «Встреча состоится, как только мы сможем это организовать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов. Также глава Белого Дома уточнил, что встречу можно организовать в течение двух-трех недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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